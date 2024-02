Guerra ultime notizie Veto Usa | Consiglio di sicurezza Onu boccia risoluzione araba su Gaza La Farnesina convoca l’ambasciatore russo per Navalny

Putin a una studentessa italiana: 'L'Italia ci è sempre stata vicina, da voi mi sono sentito a casa': ... poi ha evocato le visite in Italia , che un mandato di arresto internazionale dopo la guerra in ... come ci si sentiva a casa." Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale ...

Ucraina: continua l'avanzata russa. Kiev: 'Con munizione promesse questo non sarebbe accaduto': La7.it - La stanchezza dell'Occidente nei confronti della guerra ucraina si mostra anche così: con ...

Martin Scorsese: Non spaventiamoci della tecnologia: ...in edicola parla dei padroni del mondo La guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto