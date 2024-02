Un' idea geniale Bocchino sbertuccia Conte | Ecco perché l' Italia non è meravigliosa

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tra sei giorni il primo test elettorale: il voto in Sardegna. Lo definisce così Lilli Gruber, che apre la puntata di lunedì 19 febbraio di Otto e Mezzo con una domanda ad Antonio Padellaro: "Qui il centrosinistra potrebbe vincere con Alessandra Todde. Dalla Sardegna può davvero iniziare la rimonta?", chiede mentre il fondatore del Fatto Quotidiano non attende a rispondere: "Per Pd e Cinque Stelle è un'occasione straordinaria. Sarebbe un errore nutrire perplessità su un comizio con Schlein einsieme. A marzo poi si vota in Abruzzo con una maggioranza ancora più larga. Se non riescono a cogliere questa occasione, hanno sbagliato a fare politica". E alla stessa domanda, Italola vede diversamente. "Indubbio che se il centrodestra dovesse perdere, sarebbe la prima sconfitta - premette -. Ma io non credo ai numeri riservati, ai sondaggi che ...

Chi ha inventato i post - it: Un "errore" geniale Malgrado ciò, Silver non buttò via la formula decidendo di archiviarla. In ... Aggiunse la colla a bassa tenuta a dei fogli di carta per vedere se la sua idea funzionasse e dopo ...

Night Swim e i grandi perché della vita: E pure Aquaslash , che è tecnicamente un film di piscine assassine ed è uno dei film più pacco della storia, aveva quell'unica idea (geniale) su cui basare almeno gli ultimi 10 minuti di un film che ...

Einstein and the Bomb: la docuserie di Netflix perfetta per i fan di Oppenheimer: ...soprattutto il legame tra Albert Einstein e la creazione della bomba (le teorie del geniale fisico, ... il trailer diffuso in queste ore vi permetterà di farvi un'idea di ciò che vedrete. Cosa ne dite ...