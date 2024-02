Meteo | weekend primaverile ma dalla prossima settimana forti perturbazioni Cosa ci attende

Nell'immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (GFS by meteociel.fr) TEMI: che tempo fa verona meteo fine settimana verona meteo lessinia meteo verona meteo weekend

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sull’Italia c’è ancora l’alta pressione, che per tutto il finegarantirà prevalenza di tempo stabile, asciutto e insolitamente mite, con temperature ovunque al di sopra della norma e massime che nel versante tirrenico e Isole Maggiori si spingeranno localmente fino ai 20 gradi. Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna e in particolare sulle Alpi, dove lo zero termico rimarrà posizionato attorno ai 3000 metri, e quindi a una quota davvero anomala per il periodo. Ma queste temperature fuori norma dureranno a lungo?Leggi anche:, è ancora primavera, ma l’anticiclone sta per cambiare rottaper ilnel dettaglio Sabato 17. Al nord: asciutto, ma con cielo spesso nuvoloso o nebbioso in pianura. Al centro: bel tempo prevalente salvo più nubi sulle tirreniche e in Sardegna, mite. ...