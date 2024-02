Sbranato da tre rottweiler | l’ipotesi dell’allevamento “privato” Denunciati i due proprietari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) È ancora un mistero il motivo per cui treche domenica scorsa hannoin un bosco Paolo Pasqualini, il 39enne che stata camminando in un sentiero, non si trovassero nel terreno in cui vivevano. Interrogativi sui quali si concentrano i carabinieri che hanno inviato alla Procura di Civitavecchia una informativa sull’aggressione mortale all’uomo che da qualche tempo era tornato a vivere con la madre e la sorella in una villetta al borgo Quadroni, alle porte della cittadina vicino al lago di Bracciano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i tre cani di proprietà di due ex coniugi a quanto pare non era la prima volta che si allontanavano dall’abitazione. Inoltre il sospetto è che in quella stessa casa, dove i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per verificare i sistemi di sicurezza dei cancelli e delle recinzioni, fosse ...