Napoli | nel mirino Riccardo Calafiori | tesoro del Bologna

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)delè un obiettivo delper la difesa della prossima stagione: il terzino ha stregato Spalletti, che lo convocherà in Nazionale. Ilguarda in casaper rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Neldegli azzurri è finito, terzino sinistro classe 2002, una delle rivelazioni di questo campionato. Il giocatore, acquistato dai felsinei per 4 milioni, è ora valutato almeno il quadruplo. Le grandi prestazioni dihanno attirato le attenzioni di diversi top club, tra cui il. Il laterale ha stregato anche Luciano Spalletti, che starebbe pensando di convocarlo per lo stage della Nazionale maggiore. Un attestato di stima importante per ...