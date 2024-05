VIDEO Usyk-Fury | l’ucraino tempesta di colpi il britannico al 9° round e sfiora il KO

(Di domenica 19 maggio 2024) Oleksanderè il nuovo campione del mondo indiscusso dei pesi massimi. A Riyadh (Arabia Saudita) ha sconfitto ai punti, con verdetto non unanime, ilTyson, unificando così le cinture della categoria più prestigiosa: WBO, WBA, IBF, WBO e WBC. L’ultimo a riuscirci fu Lennox Lewis nel lontano 1999, un quarto di secolo fa. Le prime sette riprese avevano visto una chiara prevalenza da parte di, in netto vantaggio ai punti sino a quel momento. La contesa ha subìto un radicale cambiamento a partire dall’ottavohato in pieno l’avversario con un potentissimo gancio sinistro sul naso, provocandone un copioso sanguinamento: da alloranon è stato più lo stesso. Il momento più spettacolare del match si è poi ...

Boxe, Usyk batte Fury ai punti: è l'indiscusso campione del mondo dei pesi massimi - Boxe, Usyk batte Fury ai punti: è l'indiscusso campione del mondo dei pesi massimi - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATCH FURY NON CI STA: “AVEVO VINTO, SUBITO LA RIVINCITA!”; USYK: “SONO PRONTO” QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO FURY E USYK video: IL MOMENTO IN CUI ...

L'ucraino Usyk batte il britannico Fury e diventa campione indiscusso dei pesi massimi - L'ucraino Usyk batte il britannico Fury e diventa campione indiscusso dei pesi massimi - L'ucraino Oleksandr Usyk ha battuto il britannico Tyson Fury per 'split decision' (voto non unanime dei giudici) a Riyadh e ha conquistato il primo titolo mondiale indiscusso dei pesi massimi in 25 an ...

VIDEO Usyk-Fury: la furia dell’ucraino nel 9° round e il conteggio del britannico - video Usyk-Fury: la furia dell’ucraino nel 9° round e il conteggio del britannico - Oleksander Usyk è il nuovo campione del mondo indiscusso dei pesi massimi. A Riyadh (Arabia Saudita) ha sconfitto ai punti, con verdetto non unanime, il ...