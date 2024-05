Una donna custode del gorgonzola Gelmini entra nel Consorzio Tutela

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Chiara, che dal 2011 è alla guida dello storico caseificioassieme al fratello Marco, è la primaad essere nominata ai vertici delper ladel FormaggioDop. "Questo non è prettamente un lavoro per donne, visto i pesi delle forme diche bisogna ribaltare nelle celle ogni giorno, ma nella nostra azienda la presenza delle donne è sempre stata importante, ad iniziare dalla mia bisnonna". Il, con sede a Novara, annovera 38 soci. "Essendo una Dop – spiega– raggruppiamo solo due Regioni, dieci province lombarde e cinque piemontesi più la parte di Casale Monferrato. Gli obblighi sono quelli dell’uso del latte raccolto in zona, lavorazione e confezionamento ...