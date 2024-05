Calcio donne b Ultima agonia per le Women

(Di domenica 19 maggio 2024)di campionato (ore 15 al Comunale di Tavagnacco) per la serie B femminile dipossibilità per il Ravennadi ottenere la prima vittoria stagionale. Infatti le ravennati sono ultime – già ampiamente retrocesse – con 4 punti ma giocano contro la penin classifica, il Tavagnacco, pure lui sceso in serie C. Insomma una gara abbordabile per un Ravenna che nelle ultime uscite non ha mai demeritato, perdendo sempre di misura, anche con la Lazio, vittoriosa a San Zaccaria 2-0 nel giorno della conquista aritmetica della serie A. Serie B femminile (30ª giornata, ore 15): Bologna-Arezzo, Cesena-Verona, Genoa-Res Roma, Chievo-Cuneo (ore 16), Lazio-Parma, Pavia-Brescia, S. Marino-Ternana, Tavagnacco-Ravenna. Classifica: Lazio 78; Ternana 73; Parma 70; Cesena 66; Verona 52; Chievo ...

Una stagione straordinaria. Una folle e meravigliosa corsa verso l’Europa che conta che tornerà a fare tappa, dopo tantissimi anni , all’ombra della Torre degli Asinelli. Non è una prima volta per la società rossoblù, ma le fattezze dell’impresa ...

Riducendo assai il concetto: se i tifosi del Tottenham fanno il tifo contro la loro squadra pur di azzoppare il possibile titolo dei rivali dell’Arsenal è colpa…. del City. Per Charlie Eccleshare trattasi di quella che i tedeschi chiamano in una ...

Primavera, oggi c’è Verona-Cagliari - Primavera, oggi c’è Verona-Cagliari - ultima giornata di campionato per la Primavera del Verona che, in mattina, affronterà i pari età del Cagliari. L’appuntamento al Sinergy Stadium è dunque fissato per le ore 11, diretta gratuita su ...

Calcio, playoff serie B: Catanzaro batte Brescia e vola in semifinale - calcio, playoff serie B: Catanzaro batte Brescia e vola in semifinale - Il Catanzaro accede alla semifinale dei play off del campionato di serie B dopo aver battuto 4-2 ai supplementari il Brescia al Ceravolo.