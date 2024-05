(Di domenica 19 maggio 2024) Livorno, 19 maggio 2024 – Il caso è scoppiato per colpa di un. Sulle fiancate dellediStellantis arrivate nel porto di Livorno compariva infatti il simbolo del Made in Italy, ma quelle auto, di fatto, sono prodotte in Marocco. Tanto è bastato per far drizzare le antenne all’Agenzia delle Dogane di Livorno.no le? Chi puòla nuovadiStellantis? Cheha la nuova? Al momento sono 134 le vetture alle quali sono stati messi i sigilli. Il sequestro delleè scattato non appena le vetture sono entrate in porto. Il ...

Due ladri specializzati nei furti in appartamenti sono stati arrestati e con loro avevano due strumenti in grado di aprire qualsiasi serratura con cilindro europeo. Il primo viene chiamato ' Topolino Decoder ' e l'altro era una 'chiave ...

Nuove Topolino sequestrate per un adesivo. Quanto costa, che motore ha e chi può guidare la minicar di casa Fiat - nuove topolino sequestrate per un adesivo. Quanto costa, che motore ha e chi può guidare la minicar di casa Fiat - Sono 134 le vetture alle quali sono stati messi i sigilli: sulle fiancate compare il simbolo del Made in Italy, ma sono fatte in Marocco ...

"Non sono made in Italy": sequestrate a Livorno 134 Fiat Topolino - "Non sono made in Italy": sequestrate a Livorno 134 Fiat topolino - L'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza hanno posto sotto sequestro 134 esemplati di Fiat topolino arrivate al porto di Livorno. La ragione è la presenza sulla fiancata delle mini-car di un pic ...

Fiat Topolino, al porto di Livorno sequestrate 134 microcar made in Marocco per l’adesivo tricolore della bandiera italiana - Fiat topolino, al porto di Livorno sequestrate 134 microcar made in Marocco per l’adesivo tricolore della bandiera italiana - Infatti, il design della nuova topolino, che è una auto storica per Fiat sin dal 1936, è stato ideato e sviluppato a Torino da un team di professionisti del Centro Stile FIAT di Stellantis Europe ...