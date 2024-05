Da noi a ruota libera - ospiti puntata 19 maggio 2024 | Fiorella Mannoi - Tiberio Timpe -i, Paolo Fox e Federico Ielapi

Sergio Friscia a ruota libera : "La comicità? Un dramma. E che noia i colleghi snob" Ha dato vita a personaggi esilaranti, come pure a killer spietati e boss mafiosi. Perché le etichette proprio non gli piacciono e lo ha dimostrato in quasi 35 anni di carriera nei quali ha spaziato, con grande naturalezza, tra ruoli comici e ...

