Volley La Benedetto sbanca Modena Mercoledì match point per la finale

(Di domenica 19 maggio 2024) Lafa sul serio. Dopo aver centrato i playoff in extremis grazie alla vittoria ottenuta contro l’UniCarpi nello scontro diretto dell’ultima giornata di regular season, la squadra di Boncompagni conferma le proprie ambizionindo la palestra della scuola media Cavour di, il fortino della Maritain che aveva chiuso in seconda posizione il girone C di serie D. Un successo mai in discussione quello della Pasquali, nonostante nel secondo set i padroni di casa della Maritain abbiano rimesso provvisoriamente ilin equilibrio. Un passaggio a vuoto che ha avuto l’effetto di scatenare lache nel terzo e quarto set ha messo il turbo chiudendo i conti in maniera piuttosto netta (19-25 e 14-25). "Era una ...