Si apre una nuova pagina della vostra vita | il segno della svolta - l' oroscopo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) ARIETE Dovete prendere seriamente questo periodo perché le stelle vi danno la possibilità e le occasioni giuste per progredire e guadagnare. Dovete però chiarire i rapporti con i collaboratori, definitivamente, dice la Luna oggi e domani in Bilancia. Le previsioni si basano sul passaggio, domani, del Sole in Gemelli. Ideale per impostare anche i rapporti con la famiglia, figli, fratelli e sorelle. Le cose si metteranno al meglio, ci penseranno sole, mare, montagne… Dieta leggera. TORO Questi sono tempi di Urano, pianeta che cerca e approva tutto ciò che è nuovo nella, anche se il percorso non vi è ancora del tutto chiaro. Lo scoprirete in seguito, i grandi pianeti hanno bisogno di tempo per rivelarsi pienamente. Intanto il mese del compleanno si conclude domani con l'uscita del Sole, ma l'amore e le occasioni di successo no. Giove, prima ...