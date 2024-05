Studiava Medicina ma si sentiva infelice - perché sognava di recitare Un giorn - leggendo il romanzo Vita di Pi di Yann Mart -l, Cristiana Dell' Anna si è sentita sola nell' oceano come il protagonista e ha mollato tutto Da allora ha interpretato personaggi re -li, come madre Francesca Cabrini E di finz -one, come la pm inflessibile di Una storia -nera, antagonista di Laetitia Casta

"Il centrosinistra con i comunisti sarebbe la rovina dell'Italia" - "Il centrosinistra con i comunisti sarebbe la rovina dell'Italia" - Un articolo del "Giornale" datato 2 novembre 1974: "I compagni minacceranno la libertà, come hanno fatto sempre e ovunque" ...

Rivalta, nulla da fare per Cristiana Foresta: morta dopo il gravissimo incidente stradale - Rivalta, nulla da fare per cristiana Foresta: morta dopo il gravissimo incidente stradale - Non c'è stato nulla da fare per cristiana Foresta, la ragazza che nella notte di venerdì 17 maggio è rimasta vittima di un terribile incidente stradale sul rettilineo della variante del Dojrone a ...

L’amicizia con Claudio Vitalone, un magistrato assai influente a Roma - L’amicizia con Claudio Vitalone, un magistrato assai influente a Roma - I cugini Salvo intrattennero rapporti anche con Claudio Vitalone. Il Vitalone, entrato nel 1961 in magistratura, svolse le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rom ...