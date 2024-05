Terza categoria Playoff - due poltrone per quattro squadre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Ultimo atto del campionato diper quanto riguarda la delegazione di Ravenna, che oggi assegna, verosimilmente, gli ultimi due posti che valgono la promozione in Seconda e che si aggiungono alle due società vittoriose nei due gironi al termine della stagione regolare, ovvero Punta Marina (girone A) e Brisighella (B). Alla finalissima del girone A sono giunte, per un gran derby, il Mezzano – favorito della vigilia, visto il secondo posto finale in classifica, e i Coyotes di Piangipane: dirigerà la sfida il lughese Matteo Diversi. In caso di parità al 90’ si disputeranno due classici tempi supplementari, mentre in caso di ulteriore pareggio a vincere isaranno Mezzano (nel girone A) e la Pro Loco Reda nel gruppo B. La sfida del girone A si terrà (con inizio alle 16,30) al Sabino di Nunno di Mezzano: in campionato i ...