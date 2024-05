Playout di Prima categoria La Cingolana perde e retrocede Si salva la Falcor Pinturetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024)SAN FRANCESCO: Emiliani, Mangoni, Centanni, Tittarelli, Pancaldi, Mendoza, Falappa, Ippoliti, Lovotti, Marchegiani, Ciattaglia. In panchina: Bracaccini, Bocci, Romaldi, Bianchi, Santamarianova, Angelucci, Bufarini, Ponsel, Tiranti. All.: Ruggeri.: Giacomelli, Cicchini, Dragjoshi E., Vergari, Marcantoni, Cardinali, Raffaeli, Bibini, Postacchini, Conte, Pacini. In panchina: Paniccià, Sbaffone, Gismondi, Verdecchia, Fulimeni, Dragjoshi A., Carnevale, Campanari, Di Girolamo. All.: Bagalini. Arbitro: Negusanti di Pesaro. Reti: 74’ Conte su rigore, 87’ Raffaeli. Epilogo amaro per laretrocessa in Secondadopo avere perso la gara interna contro la...