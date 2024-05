Il 18 maggio 1990 la Camorra uccide il piccolo Nunzio Pandolfi | il toccante racconto di un liceale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl 18abbiamo ricordiamo, attraverso l’elaborato dello studente Mattia Accardo del liceo scientifico “Filolao” di Crotone, la tragica vicenda del bambino di appena 18 mesiPadolfi, assassinato dallaa Napoli il 18. Una storia triste che certamente non può lasciare indifferenti per la tenera età della piccola vittima. Gli studenti con le loro riflessioni stanno portando alla luce tanti tasselli di un’umanità innocente e coraggiosa; consola constatare che i giovani di oggi sono tutt’altro che indifferenti. “Il nome diè diventato un simbolo della lotta contro la mafia, una storia di coraggio e sacrificio che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. La sua morte per mano della ...