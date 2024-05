Meta lascia correre le fake news ma limita la pluralità L’intervento dei parlamentari? Cruciale il ruolo dei social – l’intervista

(Di domenica 19 maggio 2024) Non solo la riduzione della circolazione dell’informazione, ma anche l’indebolimento di uno dei mezzi con cui la politica oggi comunica con i cittadini: la decisione di Instagram e della casa madredi nascondere agli utenti contenuti politici provenienti da account che non si seguono, salvo che non lo si autorizzi,in modo pilatesco la diffusione di idee diverse dalle proprie, amplifica ancora di più le convinzioni di partenza degli utenti e di fatto esonera le piattaforme dalla responsabilità di ciò che circola, soprattutto in un momento delicato a livello geopolitico, tra guerre ed elezioni. Mariarosaria Taddeo, con cui ne parliamo, è professor of Digital Ethics and Defence Technology all’Oxford Internet Institute ed è anche Defense Science and Technology Fellow presso l’Alan Turing Institute di Londra. E partiamo dall’esposto bipartisan ...

Garantire la possibilità di lavorare alle donne vittime di violenza , è un passaggio fondamentale per permettere loro di uscire da una relazione tossica e liberarsi di personalità abusanti. Lo è, non solo per l’autonomia economica che ne consegue, ...

Per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Casola Valsenio sarà candidato per il centrosinistra l’ingegnere Maurizio Nati , attuale vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici. In tale ruolo ha affrontato quella che è stata la sfida più ...

Netanyahu «Ultimatum di Gantz a me invece che ad Hamas» - Netanyahu «Ultimatum di Gantz a me invece che ad Hamas» - Lo ha riferito su X il capo dell'agenzia Onu per i rifugiati, Philippe Lazzarini. «Quasi la metà della popolazione di Rafah, ovvero 800.000 persone, è per strada, costretta a fuggire da quando le ...

Ex Gkn, in 10mila con il Collettivo di Fabbrica - Ex Gkn, in 10mila con il Collettivo di Fabbrica - (Lavoro) Grande partecipazione giovanile alla manifestazione indetta per chiedere una legge regionale che aiuti la reindustrializzazione, e denunciare che da cinque mesi gli operai sono senza stipendi ...