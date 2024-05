Ascolti TV 18 maggio - gran finale per Amici di Maria De Filippi che batte tutti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 19 maggio 2024) È stata una serata combattuta quella di sabato 182024, ma la regina indiscussa degliresta lei:De. Su Canale 5 è andata in onda l’attesissimadi, il talent che da oltre vent’anni sforna nuove star della danza ma soprattutto della musica. Proprio da quest’ultima categoria è uscita la vincitrice (a sorpresa) votata eccezionalmente dal pubblico, la cantante Sarah Toscano della scuderia di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Secondo posto (più che meritato) per Marisol Castellanos, fiore all’occhiello del team di Alessandra Celentano che si è aggiudicata la categoria danza. A contrastareDein questo sabato sera, come sempre, il collega e amico Carlo Conti con I migliori dei Migliori Anni. Anche per il ...