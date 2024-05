Giro d’Italia 2024 - domani il secondo giorno di riposo Il programm - gli orari e l’altimetria della prossima tappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilvivrà la sua seconda giornata di. La Corsa Rosa riprenderà martedì con un’altrada Livigno al Monte Pana di ben 206 chilometri. Una frazione che potrebbe essere perfetta per chi vuole andare in fuga e giocarsi una vittoria di prestigio. PERCORSO Si comincia praticamente in salita, con Passo di Eira e Passo di Foscagno nei primi undici chilometri e mezzo. Lunga discesa e, subito dopo Bormio, arriva immediatamente lo Stelvio, Cima Coppi di questa edizione con i suoi 2758 metri di altitudine. Salita ormai storica, di quasi 20 chilometri al 7,5% e con punta massima del 15% attorno al nono chilometro. Le pendenze non sono impossibili e la salita è ben lontana dal traguardo, ma la sua lunghezza e l’aria rarefatta in cima potranno portare scompiglio. Si scollina al ...