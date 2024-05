(Di domenica 19 maggio 2024) LadiWeb in 4K UHD: abbiamo visto inla bellatargata Eagle con cui il criticatocerca lagrazie a una confezione sfiziosa e a un reparto video-audio di altissima qualità. Dopo le critiche non certo benevole e il flop al box-office, in questi giorniWeb si è preso una primadebuttando alla grande in streaming: l'adattamentoinfatti è arrivato negli Stati Uniti su Netflix ed è stato subito il film più visto della settimana. Adesso il film con Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza, cerca un'altrain homevideo, dove i...

Madame Web in 4K UHD, la recensione: in anteprima la steelbook per la rivincita del cinecomic Marvel - madame Web in 4K UHD, la recensione: in anteprima la steelbook per la rivincita del cinecomic Marvel - La recensione di madame Web in 4K UHD: abbiamo visto in anteprima la bella steelbook targata Eagle con cui il criticato cinecomic Marvel cerca la rivincita grazie a una confezione sfiziosa e a un ...

Madame Web 2, un sequel sarà mai possibile Grossi stravolgimenti in casa Spider-Man - madame Web 2, un sequel sarà mai possibile Grossi stravolgimenti in casa Spider-Man - Cerchiamo di fare il punto della situazione sul franchise di Spider-Man in sviluppo presso la Sony Pictures dopo le ultime novità.

Te estoy amando locamente: recensione del film di Alejandro Marín - Te estoy amando locamente: recensione del film di Alejandro Marín - La repressione della pericolosità sociale nel film queer Te estoy amando locamente, in concorso a La Nueva Ola del cine español ...