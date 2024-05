La pRIMA SQUADRA Il presente è di Bisoli al netto delle voci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Mentre la Serie B prosegue tra playoff e playout per emettere gli ultimi verdetti, per il Modena questi sono giorni di riflessione. In attesa di qualcosa di ufficiale da parte della società, diventa quasi naturale il rincorrersi disu quello che potrebbe essere il futuro a livello tecnico. Smentita la voce circolata nelle ultime ore che voleva un contatto con Pippo Inzaghi, appare ragionevole e praticamente scontato che si vada avanti con Pier Paoloal timone, e non solo per evitare di mettere tre allenatori a libro paga (Bianco è infatti ancora legato per un altra stagione al club gialloblù). Il tecnico di Porretta, forte di un contratto che lo lega al Modena fino a giugno 2025, ha centrato l’obiettivo richiesto e non ha nascosto, in ogni conferenza stampa, di sentirsi ben saldo al timone. In soldoni dunque, ilè ...