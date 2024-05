Influenza aviaria - il nuovo allarme degli scienziati su Nature | Non stiamo facendo abbastanz - sarà un’emergenza

(Di domenica 19 maggio 2024) Si statutto il possibile per impedire che il virus dell’dilaghi nei mammiferi e contagi l’uomo per dare inizio quella che viene considerata la prossima possibile pandemia? Probabilmente no, anzi glistatunitensi continuano a mettere in guardia le autorità,anche perché i necessari test per monitorare i contagi incontrano molti ostacoli. Gli allevatori non danno il benvenuto ai funzionari dei Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) incaricati dei controlli e sono costretti a cooptare veterinari locali e garantire l’anonimato (linkare l’articolo di Festa viaria, in Usa gli allevatori contro i controlli nelle fattorie). In unarticolo su– che già nei giorni scorsi aveva pubblicato un articolo sul pericolo dell’endemizzazione nei ...

Frammenti di virus dell'influenza aviaria sono stati rilevati in campioni di latte pastorizzato negli Usa, dove da diverse settimane un ceppo di H5N1 ad alta patogenicità sta contagiando le mucche da latte in diversi stati. A farlo sapere è la Food ...

Influenza aviaria negli Stati Uniti: un rischio pandemico - Influenza aviaria negli Stati Uniti: un rischio pandemico - L'epidemia di influenza aviaria negli Stati Uniti sta attirando l'attenzione delle autorità sanitarie. Il virus H5N1, noto come influenza aviaria, è stato rilevato in 49 mandrie di mucche da latte in ...

I bovini potrebbero fungere da serbatoio per una nuova «influenza chimera» - I bovini potrebbero fungere da serbatoio per una nuova «influenza chimera» - Secondo uno studio non ancora pubblicato i bovini avrebbero «portali d'ingresso» per i virus capaci di ospitare contemporaneamente influenza aviaria e umana, aprendo alla possibilità che vi si generi ...

Aviaria, il virus è stato trovato nelle acque reflue: c'è un Avviso dell'OMS - aviaria, il virus è stato trovato nelle acque reflue: c'è un Avviso dell'OMS - Gli scienziati, come riporta Skytg24, stanno monitorando le acque reflue per individuare segni del virus dell'aviaria H5N1, in un momento in cui l'epidemia di questa influenza tra i bovini da latte am ...