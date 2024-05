Bargiggia | Il Milan valuta tre allenatori ADL ha in mente un solo nome

Il giornalista Paolo Bargiggia a TvPlay ha parlato di quelli che potrebbero essere i prossimi tecnici di Milan e Napoli. I due club hanno un nome in comune a cui stanno guardando, ovvero Antonio Conte. Non sembra, però, essere il favorito dei ...

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva a Milannews24 parlando di calciomercato, Pioli, Conte e anche De Zerbi Con la qualificazione aritmetica in Champions League, il Milan pensa alla prossima stagione tra il possibile nuovo ...

Manna non convinto di Conte e Gasperini, Bargiggia: 'ADL sta commettendo il solito errore' - Manna non convinto di Conte e Gasperini, bargiggia: 'ADL sta commettendo il solito errore' - Giovanni Manna aveva consigliato altri allenatori ad Aurelio De Laurentiis, ma il presidente sta proseguendo per la sua strada. Il Napoli non conosce ancora il nome del suo futuro allenatore e l'indec ...

Milan, Cardinale prepara la rivoluzione: mezza squadra via - milan, Cardinale prepara la rivoluzione: mezza squadra via - Il milan, nel prossimo mercato, potrebbe avviare una rivoluzione. La Gazzetta dello Sport annuncia molti rinnovamenti a milanello. Il milan, nel prossimo mercato, potrebbe avviare una nuova rivoluzion ...

Milan: per la panchina c’è un nome che mette d’accordo tutti tranne forse la piazza - milan: per la panchina c’è un nome che mette d’accordo tutti tranne forse la piazza - La sensazione che si ha è che il club rossonero non sceglierà il nuovo allenatori nei prossimi giorni; i nomi che circolano continuano ad aumentare. Il milan sperava di confermare Stefano Pioli anche ...