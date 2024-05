Attacco israeliano a Nuseirat | almeno 20 morti L’Onu | Sono 800mila le persone fuggite da Rafah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Tel Aviv, 19 maggio 2024 –20 civili palestinesi, tra cui un giornalista,rimasti uccisi e diversi altri feriti in una serie di raid dell'esercitonella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dal giornale 'Filastin', vicino ad Hamas, 19morte in seguito a una nord del campo profughi di. Nei raid sul campo profughi di Jabalia è morto, come informa l'agenzia Wafa, un giornalista, Abdullah al Najjar, due giorni dopo l'uccisione di quattro suoi colleghi in altri attacchi israeliani. Dal 7 ottobre148 i reporter rimasti uccisi. TOPSHOT - This handout picture released by the Israeli army on May 18, 2024 shows Israeli soldiers during military operations in the Gaza Strip, amid the ongoing ...