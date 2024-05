Un tuffo nel Medioevo Non solo re e regine Il dietro le quinte dei figuranti del popolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Oltre a re eil corteo storico ha un’altra componente particolarmente amata dal pubblico brianzolo: quella dei popolani. Sono in gran parte i membri del gruppo “I Monsciaschi“, di Monza e alcuni di Villasanta, confluiti nell’aggregazione monzese, con contaminazioni dal Gap (Gruppo amici del presepe) di Lissone. Tutti aiutano a preparare i vestiti, lavare, tagliare, cucire, adattare e stirare. Sono una cinquantina, quasi un corteo nel corteo, la sfilata dei popolani, fatta da lanaioli, portaspighe, contadini con la frutta, le lavandaie, i mugnai con le tradizionali pagnotte grezze, tutti coordinati da Maria Scalise. Il pubblico li osserva ogni anno e si identifica: "Se non ci fossero stati i popolani che coltivavano, allevavano e cucinavano, principi e notabili non avrebbero avuto da mangiare", si lascia andare qualcuno dal pubblico. Non ...