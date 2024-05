Amici - ha vinto lei | con molto merito Cosa è successo nella finale

(Di domenica 19 maggio 2024) Ladella ventitreesima edizione di, condotta da Maria De Filippi, ha decretato la vittoria di Sarah Toscano. Sarah, nata a Vigevano nel 2006, è una giovane cantante di grande talento. Ha iniziato a farsi notare già prima della partecipazione ad, grazie alla pubblicazione del suo primo EP “9 giugno” nel 2022 e alla partecipazione ad Area Sanremo, dove hala Targa Vittorio De Scalzi. Durante il suo percorso ad, Sarah ha pubblicato diversi inediti tra cui “Touché”, “Viole e Violini”, “Mappamondo” e “Sexy Magica”. Prima dell’annuncio della vincitrice, sono stati consegnati i premi speciali. Holden hail Premio delle Radio, riconoscimento per la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso le sue canzoni. Il Premio Speciale per la ...

Sarah Toscano vince Amici 23. La cantante della squadra guidata dai professori Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, ha conquistato la vittoria del serale andato in onda sabato 18 maggio con la sua finale . Sarah Toscano vince Amici 23 La notizia è ...

È stata una serata combattuta quella di sabato 18 maggio 2024, ma la regina indiscussa degli Ascolti resta lei: Maria De Filippi . Su Canale 5 è andata in onda l’attesissima finale di Amici , il talent che da oltre vent’anni sforna nuove star della ...

La cantante trionfa nella finale del talent-show. Secondo posto per Marisol - La cantante trionfa nella finale del talent-show. Secondo posto per Marisol - Nel 2022 aveva vinto la targa Vittorio De Scalzi ad Area Sanremo, ma non era riuscita ad aggiudicarsi la finale di Sanremo Giovani. All’interno della scuola di amici, Sarah Toscano è cresciuta, ...

Amici, la festa dopo la finale: la dedica di Mida a Sarah e il mistero dell'assenza di un finalista - amici, la festa dopo la finale: la dedica di Mida a Sarah e il mistero dell'assenza di un finalista - La sfida è finita, adesso bisogna festeggiare. Sarah Toscano ha vinto la ventitreesima edizione di amici con la sua umiltà, il talento coltivato ogni giorno e un pizzico ...

Sarah Toscano vince Amici 23: «Sono partita dal niente, non ci credo». Lorella Cuccarini: «Eri la mia scommessa» - Sarah Toscano vince amici 23: «Sono partita dal niente, non ci credo». Lorella Cuccarini: «Eri la mia scommessa» - La finale di amici 23 andata in diretta sabato 18 maggio va alla piccola Sarah Toscano. Marisol, seconda classificata, si aggiudica la categoria ballo e il Premio della Critica. La ...