Da Conte palleggiatore alla Gualmini | il peggio della campagna per le europee

(Di domenica 19 maggio 2024) C’è chi è disposto a tutto pur di ottenere un seggio alle elezioni, lo sappiamo. L’appuntamento dell’8 e del 9 giugno è considerato uno spartiacque per il futuro del Vecchio Continente, ma anche per la carriera politica di molti candidati. E c’è poco da stupirsi di fronte a certe iniziative patetiche, se non ridicole, inelettorale. Certo, fortunatamente nessuno s’è spinto a oltrepassare i limiti del tedesco Martin Neumaier, il candidato gay del Fdp (Partito Liberale Democratico tedesco) che per un briciolo di visibilità s’è filmato mentre leccava il water del bagno pubblico di una stazione ferroviaria e, non pago, anche lo scopino del wc. Ma non mancano video imbarazzanti, siparietti da telenovela venezuelana o gag da brividi (non in positivo)… Giuseppi o’ fenomeno La parola “gratuitamente” è sempre il punto forte di Giuseppe ...