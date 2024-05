Aviaria - in Usa gli allevatori contro i controlli nelle fattorie I funzionari dei Cdc ricorrono ai veterinari locali

(Di domenica 19 maggio 2024) Il governo degli Stati Uniti ha temporaneamente allentato le rigide linee guida su come i laboratori e le strutture di sanità pubblica trasportano, gestiscono, conservano i campioni di influenzaH5N1, considerati agenti patogeni ad alto rischio. La misura consentirà ai laboratori di ridurre gli oneri burocratici e di disporre di un tempo più lungo per concentrarsi su ricerca e prevenzione. Sino ad ora, tutto il materiale selezionato doveva essere decontaminato e distrutto nel giro di una settimana. Ora il tempo a disposizione sarà di un mese. Prosegue intanto la valutazione dei rischi per gli umani. Dalla fine di marzo il virus H5N1 è stato rilevato tra i bovini da latte in nove Stati americani, ha ucciso milioni di uccelli selvatici in tutto il mondo, costretto all’abbattimento delle greggi domestiche e infettato diverse specie di mammiferi. Solo un lavoratore ...

