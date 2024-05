Milan - Serafini duro | Riflessioni profonde Servono decisioni coraggiose

Antonio Conte prossimo allenatore del Milan ? I boatos e le indiscrezioni si susseguono e di fatto la società secondo alcune voci starebbe lavorando a fari spenti per portarlo a Milan o sponda rossonera.E Luca Serafini in una diretta con Carlo ...

Serafini duro sul Milan: «Non ha posto mai rimedio ai suoi limiti, servono decisioni lucide e coraggiose» - serafini duro sul milan: «Non ha posto mai rimedio ai suoi limiti, servono decisioni lucide e coraggiose» - Intervenuto a milan Tv, Luca serafini, ha criticato duramente i rossoneri dopo la sconfitta in Torino milan Le parole di Luca serafini, intervenuto a milan Tv. Ha criticato duramente i rossoneri dopo ...

La Leggenda del Milan 1994 rivive su Sky Sport e NOW, da oggi dispnibile episodio 2 - La Leggenda del milan 1994 rivive su Sky Sport e NOW, da oggi dispnibile episodio 2 - Aggiornato al 18 maggio 2024, 10:56. News, Palinsesti, Video | Sky, Sport, Cinema, NOW, DAZN, Tv, Diretta, LIVE, Streaming, 4K, HD Cosa aspettate Venite a ...

Milan 1994, più che una squadra: da oggi il secondo episodio - milan 1994, più che una squadra: da oggi il secondo episodio - A 30 anni esatti dalla storica finale del milan contro il Barcellona in UEFA Champions League, Sky rende omaggio al traguardo del Club rossonero con la seconda puntata di milan 1994, più che una ...