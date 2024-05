Lusso | la nuova esperienza di scroll social

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 maggio 2024) Le nuove esperienze del digitale spaziano per le loro possibilità. Uno spazio interattivo che permette al luxury di avvicinarsi sempre più al pubblico anche grazie all’uso delle principali piattaformecon profili attivi e contenuti specifici . La‘’di’’ è l’ultimo modello che sta attirando l’attenzione dei grandi brand.: la crescita suiNegli ultimi giorni è arrivata la conferma della realizzazione di un patto che regola i movimenti di TikTok in America. Questo rende l’il tema fondante della contemporaneità, sopratutto per le nuove generazioni che si muovono abilmente nel digitale. Su queste connessioni si muove pure ilche innova la sua struttura con la recente ...