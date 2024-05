Identificati i due rapinatori Uno in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Via Camozzi, zona centrale della città. È martedì 25 aprile, non sono ancora le dieci di sera. All’improvviso un 51enne ucraino, mentre cammina lungo la strada, viene aggredito da due giovani che, dopo averlo spintonato a terra, si sono impossessati di una collanina in oro che l’uomo portava al collo. I due autori della rapina poi si sono dati alla fuga. La vittima non si perde d’animo e contatta subito i carabinieri ai quali racconta quello che gli era appena successo. I militari, dopo aver raccolto la descrizione degli autori della rapina grazie a un testimone, avviano le indagini e da lì a breve identificano uno dei due autori dell’aggressione. È un ragazzo marocchino di 19 anni. Con le indagini successive gli investigatori riescono a identificare anche il secondo autore della rapina, un 17enne marocchino con precedenti specifici. La vittima ha subito riconosciuto entrambi, senza ...