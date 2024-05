Amici 23 - Sarah vince | la dolce dedica di Lorella Cuccarini e la reazione sui social degli ex allievi del talent show VIDEO

Tutto come da copione. Sarah Toscano vince Amici 2024 . Il pubblico da casa ha premiato “il personaggio” costruito dallo staff di Maria De Filippi. Tutto a dispetto di un livello decisamente mediocre dei concorrenti e di scelte quantomeno ...

Sarah Toscano vince Amici 23: «Sono partita dal niente, non ci credo». Lorella Cuccarini: «Eri la mia scommessa» - sarah Toscano vince amici 23: «Sono partita dal niente, non ci credo». Lorella Cuccarini: «Eri la mia scommessa» - La finale di amici 23 andata in diretta sabato 18 maggio va alla piccola sarah Toscano. Marisol, seconda classificata, si aggiudica la categoria ballo e il Premio della Critica. La ...

