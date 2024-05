L’allarmante primato Tra solitudine e difficoltà | | Qui il doppio dei suicidi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) La provincia di Sondrio ha purtroppo un tristissimo, di cui farebbe volentieri a meno: il tasso diin Valtellina e Valchiavenna è il più alto d’Italia. Ilrispetto alla media nazionale di 6ogni 100mila persone. Un dato sconvolgente: sono poche le persone in provincia che non hanno subito un lutto del genere, in famiglia o tra la cerchia delle amicizie o delle conoscenze. Quali le cause? L’abuso di alcol, lae leeconomiche sono i fattori che possono aumentare fino a dieci volte il rischio dio: in queste situazioni risulta quindi fondamentale la richiesta di aiuto. Un dato, in provincia di Sondrio, non nuovo ma sempre preoccupante, analizzato nel convegno “Ilo in ambito ...