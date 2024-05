Basket serie C Baskérs a un passo dal colpaccio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Non bastano trenta minuti di grande spessore aiper aggiudicarsi gara1 della semifinale playoff: a Scandiano finisce 68-61 (18-16; 31-39; 46-56), risultato anche forse severo per la buona prestazione dei forlimpopolesi che proveranno a impattare lain gara2 mercoledì al PalaDimensione Vending, partita decisiva per non chiudere la stagione e anzi tornare in Emilia per la ‘bella’. Dopo un primo quarto in grande equilibrio, nei quarti centrali sono stati gli artusiani a scappare in avanti, portandosi più volte in vantaggio anche in doppia cifra grazie alla verve dei fratelli Brighi, compreso il punteggio alla terza sirena. Nell’ultimo quarto, però, guidati dal duo Riccò-Caiti e da una difesa che ha concesso agli ospiti appena 5 punti negli ultimi 10’, i reggiani hanno ribaltato punteggio e inerzia: 22-5 appunto il parziale, che è valso ...