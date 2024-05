Fury non ci sta | Avevo vinto - subito la rivincita! La risposta di Usyk

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Il match più atteso del Nuovo Millennio non ha deluso le aspettative. A Riyadh (Arabia Saudita) è andato in scena uno spettacolo sublime tra Oleksandre Tyson: dopo 25 anni erano in palio tutte le cinture mondiali dei pesi massimi. Ad imporsi, con decisione non unanime, è stato l’ucraino, già campione olimpico a Londra 2012 (sconfisse in finale il nostro Clemente Russo) ed iridato in tutte le categorie anche tra i pesi cruiser. Dopo un buon avvio nelle prime due riprese da parte diera sembrato prendere decisamente il sopravvento grazie ad un maggior allungo e, soprattutto, alla potenza devastante dei colpi, in particolare il montante destro al corpo. La svolta nel corso dell’ottavo round: qui l’ucraino piazzava uno straordinario gancio sinistro in pieno volto, che provocava una copiosa perdita di ...