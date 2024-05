Nessuna tutela E sui social vince l’odio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) "Quello che preoccupa, oggi, sono le scelte politiche che impattano pesantemente sulle nostre vite e che stanno sdoganando anche le menti più folli". Non ha dubbi Laura Bianchi Frigerio (nella foto), che, all’interno di Arcigay Orlando, segue La fenice – Spazio T, spazio di incontro per le persone trans (ma anche per le persone alla ricerca, per i parenti). All’associazione sono arrivati pochi casi di discriminazione eclatanti, si parla di 2 o 3 negli ultimi mesi, per lo più su persone T, queer o no binary. "Il problema dell’associazione parte dall’alto, perché c’è un clima di sdoganamento generale anche dell’insulto, una sorta di via libera ai più estremisti di poterci dare addosso". Preoccupa, ad esempio, la scelta dell’Italia di non sottoscrivere la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità Lgbtiq+, ma anche il tentativo in Lombardia di ...