Serie c - playoff De - vittoria amara Passa il Catania

Serie c, playoff. Dea, vittoria amara . Passa il Catania - serie c, playoff. Dea, vittoria amara . Passa il catania - L'Atalanta under23 è stata eliminata nonostante la vittoria 1-0 contro il catania. La rete di Siren Diao Balde non è bastata, con gli etnei che passano il turno grazie alla vittoria della coppa Italia ...

Playoff Serie C: colpo Juventus U23, Carrarese testa di serie - Playoff serie C: colpo Juventus U23, Carrarese testa di serie - Finisce 0-0 tra Vicenza e Taranto, la Carrarese perde in casa contro il Perugia ma passa ugualmente il turno, il Benevento vince in rimonta contro la Triestina, sconfitta indolore del catania in casa ...

Misericordia Mussomeli cerca volontari. L’appello del governatore Vittorio Catania - Misericordia Mussomeli cerca volontari. L’appello del governatore Vittorio catania - MUSSOMELI – Nell’ambito del volontariato ognuno, se vuole, può rendersi utile, a vario titolo, mettendosi a servizio della comunità. Ed è la forza del volontariato, se vissuto e praticato, che da sens ...