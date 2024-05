Il retrogusto amaro della pax cinese del the fra Putin e Xi Jinping

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 19 maggio 2024) Cerimoniale da Celeste impero, un paradosso per gli eredi di due regimi rivoluzionari, maper il the offerto da Xia Vladimirnel giardino inviolabile per i comuni mortaliCittà ProibitaCapitale. A Pechino non si é mai parlato tanto dell’Europa come durante i due giornivisita del Presidente russo. L’ “attenzione” di Cina e Russia all’Unione Europea mira non soltanto ad espugnare economicamente, o meno, uno dei baricentri principali dei mercati internazionali, ma anche a destabilizzare gli assetti politico-economici incentrati sugli Stati Uniti e l’Alleanza Atlantica. “La sfida del Presidenteé più sottile di quella posta dal guerrafondaio” scrive il ...