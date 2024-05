(Di domenica 19 maggio 2024) La Spezia, 19 mag. (askanews) – Per celebrare ladei, ricorrenza con cui la Federazionedeiricorda il giorno di fondazione del primo parco nazionale in Europa (24 maggio 1909), il parco nazionale delleapre gratuitamente l’accesso alla sua retestica.In via straordinaria, sarà aperto gratuitamente l’accesso all’intera retestica del Parco, incluso il sentiero Verde-Azzurro (Monterosso-Vernazza Corniglia) che solitamente è a pagamento: oltre 130 km di percorsi che si distribuiscono con diversi livelli di difficoltà e punti di interesse tra i 5 villaggi che affacciano verticalmente sul mare più celebri al mondo. “Una vera e propria porta di accesso al mosaico di ...

Cronache Cittadine Parco DEI Castelli ROMANI (Luciana Vinci) – Torna la ‘Settimana Europea dei Parchi’: da Sabato 18 a Domenica 26 Maggio L'articolo Parco dei Castelli Romani. Gli eventi in programma in occasione della “Settimana Europea dei ...

Cronache Cittadine Parco DEI Castelli ROMANI (Luciana Vinci) – Per la Settimana Europea dei Parchi, il cui filo conduttore degli eventi regionali L'articolo Parco dei Castelli Romani. Settimana Europea dei Parchi. Sport in Natura : Attività al ...

Oggi pomeriggio l’iniziativa del centrosinistra Viviamo le Cascine! - Oggi pomeriggio l’iniziativa del centrosinistra Viviamo le Cascine! - La candidata di coalizione Sara Funaro con un migliaio di partecipanti. Le proposte per la rigenerazione del Parco ...

Per la Giornata Europea dei Parchi sentieri gratis alle Cinque Terre - Per la Giornata europea dei parchi sentieri gratis alle Cinque Terre - La Spezia, 19 mag. (askanews) – Per celebrare la Giornata europea dei parchi, ricorrenza con cui la Federazione europea dei parchi ricorda il giorno di fondazione del primo parco nazionale in Europa ...

La biodiversità si scopre con il Bioblitz - La biodiversità si scopre con il Bioblitz - ACQUANEGRA - Torna oggi e domani per il nono anno consecutivo il Bioblitz Lombardia nella Riserva Naturale e Oasi Wwf Le Bine. Pensato per ricordare la ...