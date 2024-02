Belen Rodriguez | nuovo fidanzato dopo Elio? Avvistata con l’ex della Leotta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)condi Diletta: ha già dimenticatoLorenzoni? Si infiamma il gossipha già dimenticatoLorenzoni? La showgirl argentina nelle ultime ore è tornata al centro del gossip,essere stata pizzicata in compagnia di Giacomo Cavalli, imprenditore ed exdi Diletta. Il modello, exgiornalista e conduttrice di DAZN, era di passaggio a Milano e ne ha approfittato per trascorrere qualche ora di chiacchiere e relax con la showgirl argentina e sorella di Cecilia.I due che sono amici hanno passato una bella serata spensierata, come mostrato dalle foto pubblicate dal ...

Serata milanese con l'amico modello Giacomo Cavalli per Belen Rodriguez, tornata single dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni.Belen Rodriguez ha un nuovo amore È ciò che si stanno chiedendo tutti gli appassionati di gossip in questo momento. La showgirl argentina, infatti, da qualche settimana non ...Belen viene pizzicata in compagnia di un nuovo uomo. Viene vista salire in casa di lui ed uscire da una porta secondaria. Cosa nasconderanno i due