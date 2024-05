Il magnetismo dei Preraffaelliti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) La Notte dei Musei sbarca anche a Forlì. Per l’occasione il Museo Civico San Domenico e la mostra. Rinascimento Moderno – patrocinata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì – e allestita nelle sale dell’antico convento, resteranno aperti stasera fino alle 23.30, con chiusura della biglietteria alle 22.30. La serata speciale a consentirà al pubblico di visitare una delle esposizioni più apprezzate e originali del 2024, in un contesto particolarmente suggestivo. I visitatori potranno approfittare anche di due visite guidate ad aggregazione libera che partiranno alle 20.40 e 21.00 al costo di cinque euro a persona oltre al regolare biglietto di ingresso, a cui si può accedere senza prenotazione e fino ad esaurimento posti. Diretta da Gianfranco Brunelli e curata da un pool di autorevolissimi esperti come Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, ...