Fuori di Coppola

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 18 maggio 2024) Francis Fordsi scaglia contro Hollywood: “Pensano solo ai soldi e a ripianare i debiti, non a produrre bei film. Non dureranno a lungo”. La volpe e l’uva, giacché il maestro ha speso 120 milioni di dollari suoi – leggi: vigneti californiani – per finanziare “Megalopolis”, in concorso a Cannes. Non è la prima volta, ma gli altri erano piccoli film in bianco e nero. E no – sia detto per i fan: il film non aveva bisogno di più costosi effetti speciali, ma di una storia con un capo e una coda, magari senza Catilina e gli antichi romani. Abbiamo letto e ascoltato (vabbé, orecchiato) di tutto: sublime testamento, intuizioni grandiosamente filosofiche, cinema reinventato alla maniera del “Napoléon” di Abel Gance (1917) per via dello schermo diviso in due. Non c’era bisogno di reinventare nulla, l’inquadratura è ormai consueta anche nelle soap, quando i due ...