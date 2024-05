Un cantiere per continuare a stupire Ferretti - 50 milioni sul Miglio Blu

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Sessantaquattromila metri quadrati, sui cui si stagliano i mponenti capannoni nei quali lavorano oltre 750 operai, 33 posti barca e una trentina di vari all’anno. L’ultimo ieri: un superyacht di quaranta metri destinato a un imprenditore di Hong Kong. A dieci anni dall’apertura, Riva eGroup rilanciano le ambizioni dello stabilimento spezzino, punta di diamante di una produzione d’eccellenza che trova di fatto nelBlu spezzino la sua naturale collocazione. Ilspezzino – dedicato alla produzione degli yacht Riva – è stato rinnovato nella parte produttiva e in quella direzionale, ma anche nell’area lounge per accogliere gli armatori in visita, con sistemi fotovoltaici ed esclusivi spazi dedicati come il Riva Lounge e la Riva boutique. Nei quattro mega capannoni si concentra la produzione dei sette modelli Riva ...