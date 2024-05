Prove di rilancio per il Mefit | Lo stanziamento da 10 milioni per compiere un salto di qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Proprio nel momento più buio della sua storia, ildi Pescia si prepara a un futuro come punto di riferimento strategico non solo per Pescia ma per tutta la Toscana. Prima, i duedi euro, investiti dalla Regione, che hanno dato il via ai primi lavori di messa in sicurezza; dopo, la comunicazione del finanziamento da 10di euro del governo, annunciato del sottosegretario La Pietra ieri l’altro, in occasione della visita al Crea di Pescia. "Ho letto dell’annuncio di La Pietra con estremo piacere – commenta il sindaco di Pescia Riccardo Franchi –. Adesso ci auspichiamo che i fondi arrivino in tempo celeri, ma siamo fiduciosi. Noi, come comune insieme alla Regione, la nostra parte abbiamo iniziato a farla aprendo i cantieri a marzo per la messa in sicurezza dell’area. I fondi promessi dal governo permetteranno ...