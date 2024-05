Puccini nel mondo Dalle grandi capitali all’ultima periferia Festival senza confini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Dai poli della cultura dellefino all’ultimo quartiere delladi Manila, in cui il teatro è un lusso inaccessibile. Come la speranza. La musica di Giacomo, nel centenario della sua comparsa, abbatte ogni confine e abbraccia il, grazie al programma di eventi a cui la Fondazione, presieduta da Luigi Ficacci, sta lavorando in collaborazione con istituzioni musicali, diplomazie culturali ed appassionati, "per onorare l’eredità artistica del Maestro". Il viaggio più lungo e con la rotta più ardita, incoraggiato dall’impegno dell’ambasciatore Marco Clemente, porterà ile le note dinelle Filippine. E dopo le rappresentazioni del “Gianni Schicchi“ all’Ateneo di ...