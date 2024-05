I pronostici di sabato 18 maggio | Serie A e Bundesliga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 18 maggio 2024) Idi18: c’è l’ultima giornata didecisiva in zona retrocessione, e due partite diA. La penultima giornata diA proseguecon Lecce-Atalanta e Torino-Milan. Trasferta potenzialmente insidiosa per la squadra di Gasperini, da un lato ancora scossa per via della sconfitta in Coppa Italia e dall’altro già concentrata sulla finale di Europa League. La Dea però può mettere già al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League e seppur con tante riserve in campo dovrebbe riuscire ad avere la meglio su un Lecce ormai senza obiettivi. L’allenatore dell’Atalanta Gasperini (LaPresse) – IlVeggente.itAnche il Milan è spensierato e senza più obiettivi, al contrario del Torino che ancora può dire la sua per la ...