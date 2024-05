Il silenzio del mondo della musica sul massacro al Nova Festival Un neon

Il contratto per il catalogo musica le tra TikTok e Universal scade alla fine della settimana. Tra gli artisti coinvolti in questa trattativa ci sono anche Harry Styles, Taylor Swift e Adele.Continua a leggere

Ghali e quel minuto di silenzio per la Palestina e le vittime di Gaza a Radio Italia Live - Ghali e quel minuto di silenzio per la Palestina e le vittime di Gaza a Radio Italia Live - Ghali, star del concerto evento Radio Italia Live Milano, ha chiesto un minuto di silenzio per la Palestina: e in 20.000 si sono ammutoliti.

RILIVE, Ghali e quel silenzio di Piazza Duomo per le vittime in Palestina - RILIVE, Ghali e quel silenzio di Piazza Duomo per le vittime in Palestina - Mercoledì 15 maggio è andato in scena Radio Italia Live - Il Concerto che ha riempito Piazza Duomo a Milano. Sul palco anche Ghali che ha voluto ricordare i morti in Palestina.

Freestyle e musica classica per l'Orchestra Senzaspine - Freestyle e musica classica per l'Orchestra Senzaspine - Freestyle e musica classica: è l'originale binomio che andrà in scena il 18 maggio alle 21 e il 19 alle 17 al Teatro Duse di Bologna in occasione di 'ClassXBattle', il nuovo concerto-spettacolo dell'O ...