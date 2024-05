Follia - fiamme e paura Dà fuoco al distributore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Un piromane, forse. Un uomo pericoloso senz’altro, che ha tentato di dara undi benzina e a un ristorante. Nel pomeriggio di domenica scorsa, alle 15.30, dal 112 alla Questura di Monza e Brianza è giunta una richiesta di intervento da parte della proprietaria di un ristorante, la quale riferiva che un soggetto di nazionalità straniera era appena entrato nel locale, dandoad alcuni oggetti e arredi innescando un incendio. Suscitando allarme e panico tra i presenti. Avvicinato dal compagno della proprietaria, l’uomo aveva inveito contro di lui minacciandolo. Mentre la donna telefonava al 112 per chiedere aiuto, ha notato che le pistole erogatrici dell’attigua pompa di benzina in via Lecco giacevano stranamente riverse a terra. Gli equipaggi della Squadra Volanti hanno raggiunto immediatamente il luogo e, ...