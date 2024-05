Mici randagi - come curarli Un corso per diventare gattari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Sos gattare (e) cercansi. Una figura affascinante, alcune volte quasi mitizzata. Ma quella della gattara – oggi meglio identificatatutrice di colonie feline – è soprattutto la figura di una persona che non solo ama e rispetta i gatti, ma si prende cura di loro. Una persona che adotta queste colonie di gatti cosiddettiche sanno che in quel luogo trovano sempre cibo, acqua e per i meno timidi anche tante coccole. Così che Enpa Monza ha organizzato per mercoledì 22 maggio alle 20.30 nella sede di via San Damiano una serata per conoscere meglio il mondo delle colonie feline presenti in città e in Brianza, e al tempo stesso solleticare in chi ha tempo e disponibilità l’idea di dedicarsi a questiche – è bene ricordare – non si possono portare via. "Le colonie feline sono una realtà diffusa ...