Il sindaco ridisegna la squadra Rimpasto di Giunta - due new entry

(Di sabato 18 maggio 2024) Ecco il cambio di passo annunciato ai primi del mese dalFabio Bergamaschi. Un assessore esce, due entrano e in più c’è anche il nuovo capo gabinetto. Il primo cittadino ieri ha svelato i piani politici del suo Comune. Poca cosa la redistribuzione delle deleghe, ma novità di assoluto rilievo in merito ai nuovi ingressi (e all’uscita). Restano al loro posto, con tutte le loro deleghe Franco Bordo (Ambiente, Mobilità e Commercio), Giorgio Cardil (Cultura, Turismo e Politiche giovanili), Emanuela Nichetti (Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica, Lavoro e Pari opportunità), Anastasie Musumary (Welfare e Coesione sociale). Alla viceCinzia Fontana restano Edilizia privata e Patrimonio e le si aggiunge la Pianificazione territoriale. Resta anche Walter Della Frera con la delega allo Sport. Quindi, le novità. Entra Giuseppe Bellandi, ...

